Adele rejeita proposta de 200 milhões de dólares para prolongar turnê

Segundo o Daily Mail, Adele teria rejeitado uma proposta de 200 milhões de dólares para prolongar a Adele World.

Adele terminou a sua mega turnê de concertos em Munique (Alemanha) e comunicou aos fãs que agora não a irão ver durante "muito tempo".

O suposto contrato, que seria o maior da sua carreira, compreendia uma longa residência num casino em Macau, com uma quantia de nove dígitos.

De acordo com a mesma publicação, foram várias as propostas que a cantora recebeu. Porém, acabou por optar por fazer uma longa pausa para passar tempo com o noivo e o filho.

Nos últimos dois anos, a artista teve uma residência no Colosseum do Caesars Palace, em Las Vegas (EUA), aos fins-de-semana.

Adele terminou também no último fim-de-semana um conjunto de dez datas na Alemanha, vendendo mais de 730.000 ingressos, mais do que qualquer artista fora de Las Vegas.

