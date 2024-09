Carlinhos expõe afastamento de Deolane antes de prisão

Carlinhos Maia se pronunciou sobre a prisão de Deolane Bezerra em uma série de vídeos no Instagram, na noite de sexta-feira (7). Ele revelou que, apesar de gostar dela, estão afastados há dois meses e que não se falaram desde um desentendimento na época do programa "Fiuk". Carlinhos também mencionou que não recebeu apoio da família de Deolane durante o tratamento de câncer de seu pai.

Deolane e sua mãe foram presas preventivamente na quarta-feira (4) em uma operação que investiga uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Segundo o delegado responsável, as casas de apostas (bets) eram usadas para lavar dinheiro de jogos ilícitos. Deolane, por sua vez, publicou uma carta defendendo-se das acusações, alegando ser vítima de preconceito e perseguição.

Um áudio antigo de Carlinhos Maia sobre Deolane voltou a circular nas redes sociais após a prisão. No áudio, ele criticava a amiga por um suposto envolvimento com o chefe do tráfico do Morro da Maré, questionando sua decisão de aparecer usando um colar que pertencia a um traficante.

Carlinhos expressou preocupação com a situação e lamentou a polêmica envolvendo a influenciadora, afirmando que tudo estava indo bem até o surgimento desses problemas. Ele sugeriu que Deolane deveria ter sido mais cuidadosa com suas escolhas.

Deolane, em sua defesa, afirmou estar sendo injustiçada e prometeu provar sua inocência. A situação continua a repercutir nas redes sociais e a chamar a atenção do público, que aguarda os desdobramentos do caso.