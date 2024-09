As experiências sobrenaturais dos famosos! Alguns até tiveram encontros com fantasmas - Muita gente tem medo só de pensar nas histórias de almas. E, apesar do folclore em torno de muitos relatos, algumas celebridades já garantiram ter presenciado fantasmas e outras aparições sobrenaturais! De casas assombradas a visitas de espíritos, clique na galeria para saber as histórias dos famosos que tiveram experiências paranormais!

© <p>Getty Images</p>