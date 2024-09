Os valores das pensões alimentícias que pais e mães famosos pagam para os filhos! Muito ou pouco? - Os divórcios de celebridades são quase sempre confusos, mas nenhum divórcio de alto nível é mais tumultuado do que um envolvendo negociações caras de pensão alimentícia. Com contas bancárias com as quais nós, meros mortais, só podemos sonhar, o pagamento anual da pensão alimentícia poderia comprar algumas mansões! No entanto, há casos em que o valor destinado aos filhos não corresponde à riqueza de seus pais... Então, será muito ou pouco? De Halle Berry a Neymar, clique na galeria e veja o quanto astros e estrelas pagam em pensão alimentícia para os filhos. Atenção: Todos os valores estão em dólar para facilitar as comparações.

© Getty Images