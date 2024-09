Tio faz raríssimo comentário sobre encontro de Harry e William

Charles Spencer, tio do príncipe William e do príncipe Harry, fez um raríssimo comentário sobre a distância entre os irmãos, após vários desentendimentos ao longo dos últimos anos.

Tal aconteceu durante as gravações de um single especial por parte do Rock Choir - o maior coro contemporâneo do mundo - para ser lançado em outubro, no 25.º aniversário dos prêmios Diana Award.

"Ambos reconhecem que isto é algo da mãe e apoiam, é o que realmente importa nesta situação", destacou em declarações a Chris Ship.

"É realmente extraordinário para mim, enquanto irmão, perceber o impacto que a Diana continua tendo. É uma fonte de orgulho para a família, ela já partiu há 15 anos", destaca.

Note-se que tanto Harry como William marcaram presença na cerimônia de prêmios deste ano, que aconteceu em março. O duque de Sussex participou virtualmente dos EUA.