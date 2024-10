Cantor Garth Brooks quebra silêncio após ser acusado de estupro

Garth Brooks está sendo acusado de estupro por uma maquiadora e cabeleireira. Foi aberto um processo esta quinta-feira, dia 3 de outubro, onde a suposta vítima é tratada por Jane Roe e diz que começou a trabalhar com a mulher de Garth, a também cantora Trisha Yearwood, em 1999 e começou a cuidar do cabelo e maquiagem do artista em 2017.

Nos documentos legais pode ler-se que, em 2019, "Garth Brooks descobriu que Jane Roe estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, contratou os seus serviços com mais frequência". Jane Roe acusa o artista de se aproveitar "de uma fragilidade para submeter uma funcionária a um lado de Brooks que o mesmo esconde do público", segundo o E! News.

A suposta vítima relata que o artista expôs os seus órgãos genitais, falou abertamente sobre relações sexuais e fantasias, trocou de roupa na sua presença e enviou mensagens de texto sexualmente explícitas, de acordo com a People. Uma das fantasias alegadamente mencionadas pelo cantor country era uma "ménage à trois", envolvendo ainda a sua mulher, Trisha Yearwood, com quem está casado desde 2005.

Entretanto, Garth Brooks quebrou o silêncio e negou as acusações, justificando que há dois meses que está a ser, alegadamente, chantageado. "Nos últimos dois meses, tenho sido importunado com ameaças, mentiras e histórias trágicas sobre como seria o meu futuro se não assinasse um cheque de muitos milhões de dólares", disse ao E! News!. "Foi como ter uma arma carregada apontada a mim", acrescentou.

"Dinheiro para ficar de boca fechada, não importa se é muito ou pouco, é sempre dinheiro para ficar de boca fechada. Para mim, isso significa que estou admitindo um comportamento do qual sou incapaz - atos horríveis que nenhum ser humano deveria fazer a outro", diz ainda, afirmando depois que quer continuar com os seus compromissos profissionais.

Leia Também: Família de Tupac quer descobrir se Diddy está ligado à morte de rapper