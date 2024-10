Adepta de golden shower, Flávia Alessandre abre intimidade em entrevista

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, revelou que estão liberados xingamentos e palavrões durante o sexo. A atriz que é casada com Otaviano Costa, 51, afirmou que é permitido no sexo, desde que seja consentido por ambas as partes.

"Palavrão durante o sexo pode, pode tudo... No ouvido, durante o sexo... Se é permitido, se os dois estão ok, pode tudo", declarou durante participação no podcast PodDelas.

Chicotes e gritos também fazem parte da rotina sexual de Flávia e Otaviano. A atriz contou no canal do YouTube de Maya Mazzafera que tem "um lado moleca" e é aberta a fantasias na transa. "Nunca dei barraco, mas na cama grito, bato, chicoteio. Aí são outros quinhentos. Aí é tudo permitido e combinado. Só lá", declarou.

Flávia, já declarou ser adepta de golden shower na intimidade. A atriz revelou que ela e o marido curtem urinar um no outro no programa Sobre Nós Dois, do GNT. "Faço xixi nele", declarou Flávia, enquanto Costa confirmou curtir a prática. "É pra hidratar a pele", afirmou.

