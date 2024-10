Uma Thurman revela nervosismo ao trabalhar com Paul Schrader

Uma Thurman admitiu que ficou nervosa ao trabalhar pela primeira vez com o renomado cineasta Paul Schrader, no filme Oh, Canada, que conta com um elenco estrelado por Jacob Elordi, Victoria Hill, Richard Gere e Michael Imperioli. A atriz revelou durante o Festival de Cinema de Nova York, no dia 5 de outubro, que apesar de ser uma grande fã de Schrader, foi uma descoberta curiosa que a deixou mais tranquila.

"Estava muito nervosa para conhecê-lo", relembrou Uma. "Enquanto eu ia para o encontro, uma pessoa que estava comigo fez uma pesquisa no Google e disse: 'Oh meu Deus, ele é um grande fã da Taylor Swift'. Fiquei surpresa e depois li o comentário dele defendendo a Taylor", contou a atriz, durante o evento, conforme relatado pela revista People.

Thurman também destacou a excelente relação de Schrader com o elenco e a equipe, afirmando que todos aprenderam muito com o cineasta. "O elenco e a equipe estavam lá por ele e aprenderam muito só de observá-lo, como o mestre que é", disse, expressando sua admiração pelo diretor.

