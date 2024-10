Estrela do TikTok Taylor Rousseau Grigg morre aos 25 anos: 'Sofrimento'

Cameron Grigg, marido de Taylor Rousseau Grigg, de 24 anos, revelou que a influenciadora norte-americana morreu "inesperadamente" após sofrer durante um ano com uma doença misteriosa.

Nas redes sociais, Cameron comentou sobre a morte da estrela do TikTok: "Ninguém espera ter de lidar com esse tipo de dor e desgosto, especialmente na nossa idade. No último ano, Taylor enfrentou mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas enfrenta em uma vida inteira. E, apesar disso, ela ainda é uma luz e sempre trouxe alegria a todos ao seu redor. Ela é a mulher mais corajosa e forte que eu conheço", escreveu.

O marido da influenciadora não foi divulgou a causa da morte, mas disse que criou uma campanha de doação para arcar com os custos médicos e de funeral de Taylor. A influencer sofria complicações de uma doença desde agosto do ano passado.

Recentemente, ela havia publicado um vídeo de nove minutos em que esclarecia por que nunca revelou a doença que tinha: "Estive doente durante todo o tempo que estive casada, e só descobri o que há de errado comigo este ano." Ela contou também que a doença foi consequência de ter vivido em ambientes de alto estresse por muito tempo. "De certa forma, estou sofrendo as consequências das minhas ações, por ter submetido meu corpo a mais do que ele aguentava." Na ocasião, ela contou que não divulgou o diagnóstico para não "abrir brechas para que as pessoas me digam o que fazer".

O marido de Taylor explicou que o corpo da americana é mantido "por máquinas para possibilitar que os órgãos [continuem] viáveis para doação".

No TikTok, a jovem ganhou fama ao mostrar a rotina com o marido e acumulava 1,4 milhão de seguidores e mais de 54 milhões de curtidas na plataforma.