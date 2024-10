Filhas gêmeas de Diddy visitam o pai na prisão

As filhas gêmeas de Diddy, Jessie e D’Lila, junto com a mãe do rapper, Janice Combs, visitaram-no na semana passada no Metropolitan Detention Center, conforme reportado pelo Page Six. Essa foi a primeira visita das filhas ao pai desde sua prisão em setembro.

Segundo informações do TMZ, o encontro aconteceu na área de visitas do centro de detenção, onde Diddy e suas filhas puderam conversar e trocar abraços, sob vigilância dos guardas prisionais. A ocasião foi descrita como extremamente emotiva.

Diddy foi preso em 16 de setembro, acusado de extorsão, tráfico sexual e envolvimento com prostituição. Ele aguarda julgamento no Metropolitan Detention Center, após seus pedidos de fiança terem sido negados. A Justiça justificou a decisão afirmando que o rapper representa perigo para as vítimas e outros, além de haver o risco de fuga.

Leia Também: Entenda a ascensão e queda do bilionário do rap Diddy, de olimpo da música à cadeia

Leia Também: Usher sofreu abuso sexual de Diddy e foi hospitalizado, diz ex-segurança

Leia Também: Celebridades próximas a Sean 'Diddy' Combs pagam para evitar processos, diz advogado

Leia Também: Mãe de Diddy defende o filho : "Não é esse monstro"