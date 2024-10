Cantor Kevinho revela identidade da namorada

Kevinho surpreendeu os seguidores do Instagram ao assumir publicamente o seu namoro e revelar a identidade daquela que é a sua musa. Através do Instagram, o músico de 26 anos desvendou estar vivendo um relacionamento com Thais Pinheiro.

Kevinho compartilhou fotografias com a influencer digital, dedicando-lhe uma bonita mensagem.

"Amor, memórias, carinho, diversão, cuidado, brincadeiras, momentos", começou escrevendo. "Você é tudo isto e muito mais! Obrigado, Deus, por ter colocado uma mulher maravilhosa dessas na minha vida", completou.

