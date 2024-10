Ex-assistente acusa Kanye West de abuso e drogas em sessão de estúdio

Lauren Pisciotta, ex-assistente de Kanye West, está acusando o artista de tê-la drogado e agredido sexualmente durante uma sessão de estúdio organizada por Diddy, conforme noticiado pela People.

Pisciotta, que trabalhou com West entre 2021 e 2022, também afirma ter sido exposta a mensagens, fotos pornográficas, vídeos e ligações do artista antes de ser demitida.

De acordo com a publicação, a equipe jurídica de Kanye West já negou as acusações, que começaram a surgir em junho, e afirmou que planeja processar Lauren Pisciotta.

Vale lembrar que Sean 'Diddy' Combs foi preso no dia 16 de setembro e acusado de extorsão, tráfico sexual e crimes relacionados à prostituição.

Atualmente, o cantor aguarda julgamento no Metropolitan Detention Center, pois as autoridades consideram que ele "representa um perigo — tanto para as vítimas quanto para outras pessoas, devido à violência física e seu comportamento — e também um risco de fuga". Seus pedidos de liberdade sob fiança foram negados.