Cruz Beckham é flagrado em clima de romance com cantora brasileira

Cruz Beckham está muito apaixonado e não esconde o romance dos olhares públicos. O filho de David e Victoria Beckham vive uma relação amorosa com a cantora brasileira Jackie Apostel e o casal foi visto passeando por Beverly Hills.

O amor que os une não ficou 'escondido' das câmaras, aliás, há imagens das lentes dos paparazzi onde podemos ver Cruz a beijar Jackie em público.

Na ocasião, Cruz, de 19 anos, estava com um look descontraído enquanto Jackie pode ser vista com um vestido midi preto.

As imagens - divulgadas pelo Daily Mail - estão a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

Cruz Beckham packs on the PDA with girlfriend Jackie Apostle his 19 and she 30 year old what kind relationship is that https://t.co/V7ULqX9Ut3