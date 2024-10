Diddy tinha uma obsessão com William e Harry (e molduras dos príncipes)

Sean 'Diddy' Combs era um grande fã do príncipe William e do príncipe Harry, os tendo convidado várias vezes para ir às suas festas, contudo, os filhos do rei Charles III nunca aceitaram.

Rob Shuter, que trabalhou como assessor do rapper entre 2002 e 2004, disse à BBC que convidou William e Harry "mais de dez vezes".

Mesmo com Combs a "oferecendo as viagens, alojamento e mesmo a segurança", a resposta dos irmãos foi sempre negativa.

"O Diddy era obcecado pelo príncipe Harry e o príncipe William. Ele acha-se um rei, por isso faz sentido que ele quisesse ter dois príncipes na sua comitiva", notou Shuter.

"Eles nunca aceitaram [os convites], nunca fizeram parte deste mundo", acrescentou.

Shuter disse ainda que Diddy, que continua preso, tinha duas molduras do príncipe de Gales e do duque de Sussex no seu apartamento.

Combs, sublinhe-se, foi acusado de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição. Mais de 100 supostas vítimas já o acusaram de assédio e abuso sexual.

Leia Também: 'Lady Madonna' e 'Let It Be' estão entre mais tocadas por Paul McCartney no Brasil