Zendaya posa com ousado vestido de 2001

Zendaya arrasou ao vestir um ousado look da icônica coleção de Bob Mackie de 2001. O visual foi usado na cerimônia de 2024 do Rock and Roll Hall of Fame, que ocorreu no sábado, dia 19 de outubro, no Rocket Mortgage Fieldhouse, em Cleveland, Ohio.

Trata-se de um vestido que deixou o corpo da atriz entre a cintura e os seios à mostra, com uma abertura nas pernas, em tons de dourado e com muito brilho.

Para completar o visual, Zendaya usou ainda um casaco comprido em tons de branco e dourado, que também faz parte da coleção de 2001. Veja na galeria.

