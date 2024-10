Jojo rebate crítica de Xuxa com resposta afiada e desabafa sobre decepção

A cantora respondeu com firmeza após tomar conhecimento das críticas de Xuxa. Ela revelou que entrou em contato diretamente com a apresentadora. "Não sabia que a senhora Xuxa tinha falado de mim por aí. Quis perguntar a ela por que me considera desnecessária. Já mandei mensagem no WhatsApp dela, já que tenho o número. Se ela me acha desnecessária, eu também acho ela... Vocês já entenderam! Acho que, então, o necessário foi quem já cuspiu na cara dela", começou.

Jojo seguiu lamentando a situação: "Sempre respeitei muito a Xuxa. Ela foi um sonho para todos que vieram de uma realidade diferente, porque sempre teve uma vida privilegiada. Para mim, era um sonho conhecê-la, e como fã, sempre a admirei. Mas que decepção!"

A funkeira também criticou a posição de Xuxa, destacando as diferenças de trajetória: "Não fale de mim, você não sabe o que é calçar meus chinelos de prego. Você é privilegiada, não passou pelo que eu passei. Nunca desrespeitei ninguém, nem nas redes sociais, nem em entrevistas. Não saio falando mal de ninguém. Então, não fale de mim, porque você não tem moral para isso, nem você nem ninguém", concluiu Jojo.

A polêmica começou quando Xuxa comentou uma publicação de Marcio Rolim, onde ele criticava algumas declarações controversas de Jojo. "Nossa… decepção tem nome! Sinto muito, Marcio", escreveu a apresentadora.

