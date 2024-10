Ex-ator da Globo, João Rebello é morto a tiros em Trancoso

Nesta quinta-feira (24), o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello foi morto a tiros dentro de um carro no centro de Trancoso, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo do artista, que tinha 45 anos, foi encontrado na Praça da Independência. Ele estava sozinho no veículo.

O ator, que era sobrinho do diretor Jorge Fernando, atuou em cinco novelas da TV Globo: "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992), "Vamp" (1991) e "Zazá" (1997).

Após série de trabalhos na TV, João se mudou para Londres onde começou a carreira de DJ. De volta ao Brasil, o ex-ator decidiu morar em Trancoso com a família.

O crime é investigado pela delegacia do município. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do assassinato.

