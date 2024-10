Príncipe William mostra fotografias nunca vistas com a princesa Diana

Fotografias nunca antes vistas do príncipe William e da princesa Diana, durante uma visita a um centro de acolhimento de sem abrigos foram compartilhadas pelo Palácio de Kensington a propósito do novo documentário do príncipe de Gales.

Nas imagens, William - com apenas 10 anos na época - aparece jogando xadrez com um dos residentes, durante o ano de 1993.

No documentário 'Prince William: We Can End Homelessness', o herdeiro do trono recorda essas visitas que fazia na companhia da mãe.

"Quando era muito pequeno, a minha mãe começou a falar comigo sobre os sem abrigo, à semelhança do que faço agora com os meus filhos quando os estou levando à escola. Vemos pessoas na rua", realçou.

"Quando se é pequeno tens curiosidade e está tentando entender o que se está acontecendo. Fazes perguntas como, porque é que estão ali sentados? A minha mãe falava conosco sobre isso, sem dúvida que teve um enorme impacto", confessou.

Refletindo sobre a sua dedicação à causa, William acrescentou: "Comecei a pensar sobre o que poderia fazer com a plataforma que tenho. O que sentia que poderia resultar. O que as pessoas esperam de mim? Tenho tirado alguma inspiração do que a minha mãe fez, particularmente com os sem abrigo, e isso aumentou nos últimos anos".

Lembrando uma dessas visitas afirmou: "A minha mãe levou-me à The Passage [associação solidária de ajuda aos sem abrigo]. Levou-me e ao Harry. Devia ter 11 anos na época, talvez 10. Nunca tinha estado assim num lugar, estava um pouco ansioso como era de esperar. A minha mãe fez o que era habitual e deixou todo o mundo à vontade, a rir, enquanto brincava com todos… Lembro-me de ter boas conversas e de jogar xadrez", destacou.

Recorde-se que em junho de 2023, William lançou um projeto intitulado Homewards, um plano de cinco anos que pretende tirar as pessoas da rua.

