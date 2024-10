Suposto 4º filho de Gugu desabafa em meio a processo de DNA

Desde o falecimento de Gugu em 2019, sua herança e assuntos familiares têm atraído o interesse público, especialmente em relação aos filhos. Recentemente, Ricardo Rocha, que afirma ser o quarto filho do comunicador, fez uma publicação religiosa nas redes sociais em frente a um templo da Congregação Cristã, refletindo sobre o momento. Rocha alega que sua mãe teve um relacionamento com Gugu no passado, e agora aguarda a confirmação da paternidade.

O exame de DNA é aguardado para esclarecer essa questão, mas ainda não há data para a divulgação dos resultados. A expectativa é que o processo ajude a resolver a disputa sobre a herança de Gugu e o possível reconhecimento de Rocha como herdeiro. Ricardo já havia reivindicado publicamente seu vínculo com o apresentador, e agora, com o exame, espera-se um desfecho.

[Legenda]© Reprodução

Em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, o advogado Nelson Wilians, que representa as filhas gêmeas de Gugu, Sofia e Marina Liberato, declarou que o exame de DNA será decisivo. "Acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, comentou Wilians, enfatizando a expectativa pela conclusão do caso.

