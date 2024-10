Madonna "foge" para Paris para prestigiar a exposição do filho Rocco

Madonna está transbordando de orgulho com o novo marco na carreira artística de seu filho, Rocco Ritchie, que acaba de lançar uma exposição em Paris intitulada "The Tourist" (“O Turista” em português).

A cantora compartilhou sua visita à "cidade do amor" com uma série de 19 fotos no Instagram, mostrando os quadros expostos por Rocco e momentos de sua passagem por Paris. "Fugi para Paris para ver a exposição do meu filho Rocco, 'The Tourist', e visitar alguns amigos. É o remédio perfeito para a tristeza", escreveu Madonna.

Rocco, o segundo dos seis filhos de Madonna e o primeiro com o diretor britânico Guy Ritchie, seguiu uma trajetória artística voltada para as artes plásticas, com foco na pintura. Ele realizou sua primeira exposição solo em Miami, no Miami Design District, consolidando seu talento no universo das artes visuais.

Leia Também: Tom Brady quebra silêncio após de anúncio da gravidez de Gisele Bündchen