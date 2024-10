Szafir conta como meditação e cannabis transformaram sua vida para melhor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes dos holofotes e da fama, Luciano Szafir já era e praticante de meditação. Desde a infância, o ator e ex-modelo usa a prática milenar para lidar com os maiores desafios que a vida lhe impôs, como aconteceu com as internações por Covid-19.

"Faz uma grande diferença. Na minha vida de mais de 150 dias de hospital, se eu não tivesse a meditação já comigo, ia ser muito mais difícil", diz ele ao F5. Agora, ele explica suas técnicas de respiração no documentário "Ser Feliz por Nenhum Motivo", do qual também participam outras personalidades adeptas da prática, como Angélica, Juliana Paes, Fernanda Lima e Monja Cohen.

"Poucas são as pessoas que não têm ansiedade hoje. Todo mundo devia parar no meio do dia para meditar. É que não é cultural nosso", lamenta. O ator é amparado por estatísticas: o Brasil ocupa o posto de segundo país mais ansioso do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 9,3% da população é afetada pela condição.

Szafir conta que sempre teve um fascínio muito grande pela cultura oriental, criado principalmente devido à prática de artes marciais ainda na infância: "Sem querer, eu medido desde criança". "Meus pais me botaram no judô quando eu era pequeno, com 4, 5 anos", lembra. "Quando acabava o treino, a gente tinha que sentar com as pernas cruzadas e fechar os olhos, para a respiração voltar."

O mesmo aconteceu com o jiu-jitsu, que ele começou a praticar aos 10 anos. Depois, aos 20, veio o ioga. E, assim, a meditação virou um hábito diário em sua vida. "Pratico todos os dias. Pelo menos cinco minutos por dia", conta.

O pai de Sasha explica que a meditação o ajuda em momentos difíceis, já que a ação de se concentrar na respiração o tira daquela realidade. "A meditação te faz viajar, te leva para outro lugar. Então, quando eu estava muito entediado ou muito mal-humorado, ou com zero gratidão, ou com muita dor, eu puxava a respiração", diz ele sobre o período em que ficou hospitalizado.

Em sua avaliação, a meditação faz bem para o físico e para a mente: "À medida que você acerta a sua cabeça, automaticamente você tem mais energia". Orgulhoso, ele também conta que seus filhos, David, 11, e Mikael, 9, frutos do casamento com Luhanna Melloni, também já meditam.

Os benefícios também se estendem ao trabalho como ator. Szafir conta que precisou usar suas técnicas em uma novidade instigante: seu primeiro filme internacional. "Fiz um filme grande. Eu nunca tinha feito uma produção desse tamanho. Fiz um teste no Brasil, passei, fiz um segundo teste, passei de novo e fui viajar e fiz esse filme na Austrália", afirma o ator.

Ele diz que se viu bastante nervoso em meio a tantas pessoas novas. "Estudei bastante, mas mesmo assim dá aquela adrenalina. Eu usei bastante [a meditação]. Eu cheguei lá, demorei cinco dias para filmar. Esses cinco dias pareciam uma eternidade. Caramba, e amanhã? Será que vou conseguir? Nesses momentos, a gente tem que dar aquela respirada e seguir adiante", afirma.

Por ser adepto desde a infância, ele nunca se importou com o preconceito que caminha com as práticas que não fazem parte da cultura brasileira. O ator teve que lidar com críticas quando revelou estar usando cannabis medicinal para o tratamento de crises do pânico e insônia.

"Eu não gosto de droga. Não é droga. Tanto que eu deixo bastante claro: procure seu médico", diz ele, que usa canabidiol (CBD), um dos produtos derivados da Cannabis sativa e que não apresenta efeitos psicoativos. "Eu fiquei quase três anos usando tarja preta e não conseguia largar de jeito nenhum. Foi graças à cannabis [que eu larguei]", conta.

"Nunca tinha tido uma crise de pânico. Quando tive, nossa senhora, foi uma crise muito forte. Tive umas três vezes muito forte. Depois, tive outras mais fracas, que eu consegui controlar com medicação. Mas é horrível", acrescenta.

O documentário Ser Feliz por Nenhum Motivo está em produção e tem previsão de estreia nos cinemas e, posteriormente, no streaming Aquarius em 2025.