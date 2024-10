Armie Hammer anuncia novo filme três anos após 'ser cancelado'

Armie Hammer revelou que retomou a carreira de ator três anos após o escândalo envolvendo rumores de canibalismo, que o afastou do cinema.

O ator compartilhou no Instagram três fotos de seu novo projeto, o filme Frontier Crucible, um western dirigido por Travis Mills. Segundo o Deadline, as gravações começam em novembro, no estado do Arizona, EUA.

Além do retorno ao cinema, Hammer também lançou seu próprio podcast, o Armie HammerTime Podcast, que teve como primeiro convidado o ator Tom Arnold.

Em janeiro de 2021, várias mulheres vieram a público acusando o ator de envolvê-las em fantasias violentas, abuso sexual e alegações de canibalismo. Após as denúncias, Hammer foi desligado de sua agência e afastado de diversos projetos.

Embora o ator tenha negado envolvimento em qualquer crime, admitiu ter mantido um comportamento emocionalmente abusivo.

Leia Também: Armie Hammer anuncia podcast e ironiza acusações de canibalismo: 'Até gosto'