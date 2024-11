Filho do cantor Jottapê nasce no carro a caminho do hospital

O segundo filho de Jottapê e Estefany Boro, o pequeno Samuel, nasceu no carro, a caminho do hospital.

O cantor compartilhou um vídeo do momento no Instagram, neste sábado (2), ele mostrou o nascimento inusitado no veículo. De acordo com o famoso, o nascimento do segundo filho se tornou "eterno".

"E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo Samuel! Ele não quis esperar chegar ao hospital, e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento, foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto."