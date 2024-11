Sydney Sweeney surge irreconhecível em imagens do novo papel

Sydney Sweeney está completamente irreconhecível, mas por bons motivos. A atriz está se preparando para interpretar uma personagem cujo físico é bem diferente do seu: a boxeadora Christy Martin.

O renomado cineasta australiano David Michôd vai dirigir um filme biográfico sobre a campeã de boxe, e Sydney Sweeney foi escolhida para esse papel.

Em 16 de outubro, a estrela de 'Euphoria' usou sua página no Instagram para compartilhar um pouco do que está por vir.

"Aqui está um pequeno registro dos bastidores do filme em que estou trabalhando no momento", escreveu a atriz na legenda da publicação.

"Nos últimos meses, tenho treinado para dar vida à história de uma mulher incrível - uma verdadeira campeã que lutou tanto dentro quanto fora do ringue", continuou, acrescentando que a trajetória de Christy Martin "é um testemunho de resiliência, força e esperança".

"Me sinto honrada em me colocar no lugar dela para compartilhar essa poderosa história com vocês", finalizou.

Nas fotos publicadas, Sydney aparece caracterizada como a pugilista, com cabelos escuros e encaracolados e vestindo roupas esportivas. Ela parece ter treinado para ganhar mais músculos, algo que seus braços bem definidos deixam claro.

Christy Martin, atualmente com 56 anos, foi um ícone do boxe feminino nos anos 90, tendo desafiado as normas de gênero da época. Foi a primeira mulher a assinar contrato com o famoso promotor Don King, conhecido por promover lutas de grandes campeões da modalidade, dos quais se destacam Muhammad Ali, Mike Tyson e Evander Holyfield.

