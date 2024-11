William fala sobre estado de saúde de Kate após fim de tratamento

Durante uma visita oficial à África do Sul, onde estão ocorrendo os eventos do prêmio ambiental Earthshot Prize, o príncipe William compartilhou novidades sobre a saúde de sua esposa, Kate Middleton. De acordo com o príncipe, a princesa de Gales “está indo muito bem” em sua luta contra o câncer, demonstrando força e determinação ao longo dos tratamentos.

“Ela está muito bem, obrigado. Esta noite, ela também estará acompanhando, com sorte, para me dar apoio,” disse William aos jornalistas. Kate iniciou a quimioterapia em fevereiro deste ano e, após meses de tratamento, completou essa fase em setembro.

William elogiou a resiliência da esposa: “Ela foi incrível durante todo o ano. Está animada para que esta noite seja um sucesso.” Kate Middleton tem sido um exemplo de força e otimismo, mesmo diante dos desafios enfrentados recentemente com a doença.

