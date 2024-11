Após críticas sobre o seu corpo, Selena Gomez reage: "Não sou uma vítima"

Selena Gomez respondeu aos críticos! Após aparecer na estreia do filme Emilia Perez no Festival de Cinema Franco-Americano em Los Angeles, em 29 de outubro, a atriz e cantora reagiu a comentários no TikTok sobre seu corpo.

Selena respondeu a um vídeo em que foi acusada de tentar esconder a barriga com as mãos enquanto posava para fotos. “Isso me deixa enojada”, escreveu ela em resposta ao vídeo, que foi posteriormente excluído.

No entanto, o site TMZ conseguiu capturar a tela que mostrava a reação de Selena, visivelmente incomodada com os comentários. A cantora explicou: “Sofro de SEBO [supercrescimento bacteriano] no intestino delgado. Ele inflama. Não me importo em não parecer doente. Não tenho aquele corpo. Fim de papo. Não, não sou uma vítima, sou apenas humana.”

A Mayo Clinic define o SEBO como uma condição de crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, que causa sintomas como inchaço e dores.

Na estreia de Emilia Perez, Selena usou um elegante vestido preto assimétrico com uma fenda na perna.

Confira as fotos da atriz na galeria.

Leia Também: Selena Gomez rebate críticas após dizer que não pode ter filhos: 'Há poder em ser vulnerável'

Leia Também: Selena Gomez entra no 'clube' de bilionários graças a marca de cosméticos