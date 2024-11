Antes e depois das cirurgias plásticas dos famosos - No mundo das estrelas, os procedimentos estéticos são os mais diferentes possíveis e, por incrível que pareça (ou não), a maioria dos famosos não assume que passou por cirurgias plásticas, mesmo quando as mudanças são visíveis e inquestionáveis. Clique na galeria e confira as transformações dos famosos após as plásticas!

© Getty Images