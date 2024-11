CR7 comemora aniversário de sete anos da filha; veja as fotografias

No último dia 12 de novembro, Georgina Rodríguez compartilhou momentos especiais em família nas redes sociais, celebrando o aniversário da pequena Alana Martina.

Na terça-feira, Alana, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina, completou sete anos, e a data foi comemorada com muita alegria na casa do jogador. O dia começou com churros de chocolate para as crianças e para a mãe, seguido de muitas brincadeiras com os irmãos Eva, Mateo e Bella Esmeralda. A família também aproveitou a ocasião para sair e desfrutar de uma refeição especial juntos.

Confira na galeria as fotos encantadoras desse dia de aniversário para Alana Martina.

