Fã mostra foto da lápide de Silvio Santos, sepultado em local restrito

Imagens da lápide de Silvio Santos, falecido há três meses aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia, foram divulgadas recentemente por um fã. O apresentador, um dos mais icônicos da televisão brasileira, foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo, um local com acesso exclusivo para seguidores da fé judaica.

Nas imagens, é possível ver a lápide do empresário com inscrições em hebraico e um versículo bíblico. Abaixo do trecho, lê-se a frase: "Aqui descansa Senor Abravanel ben Alberto," o nome de nascimento de Silvio Santos, seguido da homenagem: "Filho, amado e escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre os homens. Com muito amor de sua esposa, filhos e netos".

Em respeito à tradição judaica, o cemitério é restrito a praticantes da religião e é considerado um espaço sagrado. Com a sepultura de Silvio Santos, houve a necessidade de reforçar o controle de acesso ao local para garantir a privacidade do espaço, que não é aberto para visitas do público em geral.

