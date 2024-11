Famosas revivem looks icônicos do passado

Enquanto muitas celebridades apostam nas últimas tendências da temporada para o tapete vermelho, outras gostam de resgatar looks clássicos de coleções antigas que merecem ser vistos (revistos e admirados) por novos públicos e holofotes! Não só é mais sustentável reutilizar roupas vintage, mas também mostra a criatividade dos designers na atualização dos modelos de arquivo para os dias atuais. E o mais incrível é ver como algumas peças "envelheceram" bem ao longo dos anos.

Inclusive, Kaia Gerber homenageou sua mãe, Cindy Crawford, de forma especial. A modelo e atriz de 23 anos fez uma aparição marcante na estreia do filme 'Shell' no Festival de Cinema de Toronto, usando um vestido "antigo" que muitos reconheceriam... De acordo com a Vogue, o look branco Hervé Leger body-con é uma recriação da peça icônica usada por Crawford no Oscar de 1993, estilizado por Molly Dickinson. A supermodelo Cindy Crawford, 58, usou o belo traje no Oscar de 1993, acompanhada do ator Richard Gere, seu marido na época,

Do vestido vintage de Sabrina Carpenter no VMA de 2024 a Zendaya em um visual icônico Mugler dos anos 90, clique na galeria para relembrar looks "velhinhos" e fashionistas que foram revisitados pelas famosas!