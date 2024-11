Morre Vladimir Shklyarov, um dos mais famosos bailarinos do mundo

Na noite deste sábado (16), o mundo do balé perdeu um de seus maiores talentos. Vladimir Shklyarov, bailarino russo reconhecido internacionalmente, faleceu em São Petersburgo, na Rússia. A notícia foi confirmada pelo Teatro Mariinsky, onde ele se apresentava, mas as causas da morte ainda não foram oficialmente divulgadas.

Uma Trajetória de Excelência

Com duas décadas de carreira, Shklyarov construiu um legado de prestígio no balé clássico. Formado em 2003 pela Vaganova Ballet Academy, uma das mais tradicionais escolas de balé do mundo, Shklyarov ingressou em um seleto grupo de artistas formados na instituição, como Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov. Ao longo de sua carreira, dançou em produções icônicas como O Lago dos Cisnes, Dom Quixote e Giselle. Sua dedicação à arte lhe rendeu o prêmio Léonide Massine em 2008 e, em 2020, o título de Artista Homenageado da Rússia.

O bailarino também brilhou em palcos internacionais, como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres, consolidando-se como uma das figuras mais respeitadas do balé mundial.

O Comitê Investigativo da Rússia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte. Informações preliminares, divulgadas pela RIA Novosti, indicam que a causa provável foi um acidente. De acordo com a ex-bailarina Irina Bartnovskaya, Shklyarov estava em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma cirurgia no pé. Ele teria saído para fumar em uma sacada estreita no quinto andar e caído. O site russo Fontanka confirmou que o artista estava tomando medicamentos para dor no período que antecedeu sua morte.

Apesar dessas informações, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Nascido em Leningrado, durante a União Soviética, Shklyarov deixa um legado que ultrapassa fronteiras e inspira bailarinos ao redor do mundo. Ele era casado desde 2012 com Maria Shirinkina, também bailarina, com quem dividia a paixão pela arte.

