Morre aos 35 anos Paul Teal, ator de "One Tree Hill" e "Outer Banks"

Paul Teal, conhecido por seus papéis na série One Tree Hill e no filme Águas Profundas (2022), faleceu na última sexta-feira, 15 de novembro, aos 35 anos, vítima de um câncer. A notícia foi confirmada por sua noiva, Emilia Torello, em uma emocionada publicação nas redes sociais.

Em sua homenagem no Instagram, Emilia destacou as qualidades de Paul e a luta corajosa que ele travou contra a doença. “O homem mais atencioso, inspirador, motivado, auto disciplinado e amoroso partiu na sexta-feira”, escreveu ela. “Paul, você era minha alma gêmea, minha rocha e o amor da minha vida. Lutou bravamente até o fim.”

Emilia também prometeu honrar o legado do ator: “Enquanto uma parte de mim morreu com você, prometo buscar alegria na vida tão arduamente quanto você lutou para viver. O mundo teve sorte de conhecer Paul Teal, e eu fui a mais sortuda por tê-lo chamado de meu. Eu te amarei para sempre.”



Paul Teal ganhou destaque ao interpretar Josh Avery na sétima temporada de One Tree Hill, disponível no Prime Video. Ele também participou da série Outer Banks (Netflix) e estrelou o filme Águas Profundas. Seu último trabalho foi no drama Lilly (2024), que ainda não estreou.

