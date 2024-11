Matthew McConaughey revela motivo por trás de sua mudança para o Texas

Matthew McConaughey revelou recentemente o motivo por trás da mudança de sua residência, no início da década de 2010, do sul da Califórnia para o Texas.

Na época, o ator era conhecido principalmente por seus papéis em comédias românticas, gênero que dominava sua carreira. "Eu era o 'cara das rom-coms'. Era esse o meu caminho, e eu gostava. Pagava bem e estava funcionando", disse McConaughey durante o podcast Good Trouble, conforme relatado pelo Daily Mail.

No entanto, ao perceber que não era convidado para papéis em outros gêneros, ele sentiu que sua trajetória como ator estava sendo limitada. "Como ninguém me dava a oportunidade de fazer o que eu queria, decidi parar de fazer o que estava fazendo", explicou. Essa decisão incluiu uma mudança significativa: deixar a Califórnia e se estabelecer em um rancho em Austin, no Texas.

Com o apoio da esposa, McConaughey fez um pacto: "Não vou voltar ao trabalho a menos que me ofereçam papéis que eu realmente queira." Ele recusou diversas ofertas, incluindo algumas muito lucrativas, até que os produtores de Hollywood perceberam que ele não estava blefando. Só então começaram a surgir convites para projetos que o empolgavam.

A decisão foi recompensada com uma mudança de rumo em sua carreira e grandes conquistas, incluindo o Oscar de Melhor Ator pelo filme Clube de Compras Dallas, em 2014.



