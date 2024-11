Inteligência e Fama: Quem são as celebridades com os maiores QIs? - Atores, cantores, políticos, comediantes e até atletas. São muitas as estrelas que possuem um QI acima da média e uma inteligência fora do comum. Será que é por isso que eles são tão bem-sucedidos em suas profissões? O quociente de inteligência (QI) é um valor obtido a partir de testes que avaliam as habilidades cognitivas de um indivíduo. A média geralmente está entre 85 e 115 pontos e sempre que uma pessoa excede esse valor, ela é considerada com uma inteligência acima da média. Quer saber quem são as celebridades que foram testadas e têm valores de QI muito altos? Os famosos brasileiros vão te surpreender! Clique na galeria para descobrir!

