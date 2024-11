Luan Santana e Jade Magalhães revelam nome da filha e planejam casamento

O cantor sertanejo Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães estão vivendo um momento especial em suas vidas. À espera de sua primeira filha, o casal revelou detalhes emocionantes sobre essa nova etapa. Já no sétimo mês de gestação, Jade e Luan decidiram o nome da bebê: Serena. O anúncio foi feito pelo cantor durante sua participação no podcast PodPah, nesta quinta-feira (21).

O nome desfez as especulações e brincadeiras dos fãs, que apelidaram a bebê de "Meteora", em alusão ao hit "Meteoro", lançado por Luan em 2009. Durante o programa, Luan compartilhou sua alegria ao falar sobre a paternidade: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. Que doideira! Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei.”

Ele também ressaltou o apoio e o amor que tem recebido nesse momento: “Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito nos apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, e agora vou ter o privilégio de ser pai. Que Deus abençoe nosso bebê”, agradeceu o cantor.

Além da espera pela chegada de Serena, o casal está prestes a dar um passo significativo em sua relação. Jade Magalhães, que já está se preparando para se mudar para a mansão de Luan em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, revelou que o casamento civil deve acontecer ainda esta semana, bem antes do nascimento da filha, previsto para janeiro.

