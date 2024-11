Morre João Pires, pai do cantor Alexandre Pires, aos 72 anos

João Pires do Nascimento, pai dos cantores Alexandre Pires, Fernando Pires e João Júnior Pires, faleceu neste sábado (23), aos 72 anos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa de Alexandre. A causa da morte não foi revelada.

Devido à perda, Alexandre Pires cancelou o show que faria neste domingo (24) em Bauru (SP). A apresentação foi substituída por um show da dupla Rio Negro e Solimões. O velório aconteceu no mesmo dia, em Uberlândia (MG).

João Pires era músico e teve um papel crucial na trajetória artística dos filhos. Baterista, ele foi casado com a cantora Maria Abadia e sempre incentivou os filhos a seguirem carreira na música.

João Júnior expressou sua dor pela perda do pai em uma publicação no Instagram. "O vazio no meu peito já é um rombo! Descanse e encante a todos aí com seu carisma, sua luz e alegria. Com certeza a Vovó e o Vovô estão à sua espera. Obrigado pelo seu jeito João Pires de ser, eu o compreendia sempre e tenho o maior orgulho de ser seu filho", escreveu.

Leia Também: Influenciadora morre arrastada por enchente em Minas Gerais