Príncipe William comparece a reabertura da Notre-Dame

Diversas personalidades marcaram presença na reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, que ocorreu neste sábado, dia 7. O príncipe William foi um dos convidados e demonstrou sua admiração pelo resultado da reconstrução do edifício, devastado por um incêndio em abril de 2019.

"Um evento maravilhoso para celebrar a reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris", destacou o príncipe de Gales em sua conta no Instagram.

"É uma enorme conquista renovar um edifício tão importante culturalmente e tão belo. Obrigado e parabéns a todos que fizeram parte do projeto", acrescentou.

O príncipe também mencionou sua satisfação em estar na companhia de Emmanuel Macron e Donald Trump, compartilhando imagens ao lado do presidente francês e do presidente eleito dos Estados Unidos. Confira as fotografias do evento na galeria.

