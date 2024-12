Gerry Turner, de 'Golden Bachelor', diagnosticado com câncer incurável

Gerry Turner, personalidade conhecida por sua participação no reality show The Golden Bachelor, revelou recentemente que foi diagnosticado com um câncer incurável. Em entrevista à revista People, ele falou sobre a condição pela primeira vez.

"Há algo de que ainda não falei até agora", disse Turner. "Acho que está na hora de compartilhar, também porque, provavelmente, isso vai acabar com o mistério sobre o que aconteceu em fevereiro, março e abril", explicou, referindo-se ao seu divórcio de Theresa Nist.

Segundo Gerry, ele e Theresa estavam passando por um período de ajustes, decidindo onde morariam e como seria a nova fase de suas vidas quando ele recebeu o diagnóstico. "Infelizmente, fui diagnosticado com câncer", contou Turner.

O diagnóstico é de macroglobulinemia de Waldenström, um câncer raro que afeta os glóbulos brancos. Turner informou que, apesar do tratamento, "não há cura" para a doença.

