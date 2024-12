Caso P. 'Diddy': Jay-Z pede a juiz para arquivar relato de vítima

Pela primeira vez, uma mulher afirmou ter sido abusada sexualmente por Jay-Z e Diddy anos após o suposto crime, ocorrido quando ela tinha apenas 13 anos. Segundo o site TMZ, o relato deixou dúvidas, levando Jay-Z a solicitar que o caso fosse arquivado.

A mulher, identificada como Jane Doe, contou à NBC News que o abuso teria ocorrido durante uma festa pós-VMA da MTV, no início dos anos 2000. Ela alegou ter conversado com Benji Madden no evento, mas Madden afirmou que não estava em Nova York naquela época. Além disso, Jane Doe afirmou que foi abusada em uma festa na casa de Diddy, mas imagens mostram Jay-Z e Diddy em uma boate chamada Lotus naquela noite, embora não registrem toda a duração do evento.

Em entrevista, Jane Doe manteve suas acusações e insistiu que inconsistências em seu relato não invalidam sua denúncia. No entanto, Jay-Z e seu advogado, Alex Spiro, entraram com documentos judiciais em resposta às alegações, classificando-as como "uma farsa". "Os fatos básicos de sua narrativa — quem, o quê, quando e onde — estão errados", argumentaram nos documentos.

Leia Também: Ana Castela se manifesta após terminar pela 3º vez com Mioto