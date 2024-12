Cantor do The Wanted é internação às pressas e descobre problema cardíaco

Max George, integrante da banda The Wanted, revelou que passará o Natal no hospital devido a uma cirurgia no coração.

Nesta quinta-feira, o artista de 36 anos compartilhou no Instagram que, após se sentir mal na quarta-feira, precisou ser levado ao hospital. "Infelizmente, depois de alguns exames, descobriram que tenho alguns problemas cardíacos. Ainda preciso fazer mais exames e entender melhor esses problemas, além de precisar de uma cirurgia para me recuperar", explicou.

Ele também comentou que os próximos dias serão desafiadores. "Serão semanas/meses difíceis... e passar o Natal em uma cama de hospital não era exatamente o que eu planejava! Mas, como sempre, estou cercado de amor e apoio da minha incrível companheira Maisie, da família dela, da minha família e amigos", destacou.

Max declarou que enfrentará essa situação com determinação e se sente grato por o problema ter sido descoberto a tempo. "Vou encarar isso com tudo que tenho", finalizou.

