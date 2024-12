Jamie Foxx leva pontos após ser atingido por copo durante jantar

O ator Jamie Foxx, de 57 anos, ficou ferido na noite de sexta-feira (13) após uma discussão em um restaurante em Beverly Hills. Segundo o site TMZ, a polícia foi chamada ao local por volta das 22h, horário local. Quando as autoridades chegaram, Foxx já havia deixado o restaurante, mas seu nome foi registrado como uma das partes envolvidas.

Foxx estava acompanhado de suas filhas, Corinne e Anelise Foxx, e de sua ex-companheira, Kristin Grannis, para comemorar seu aniversário. Testemunhas informaram que clientes de outra mesa foram rudes com o ator, que pediu para que parassem, pois estava com a família. Durante o desentendimento, um copo foi atirado contra ele, atingindo seu rosto.

Um representante do ator confirmou o incidente: "Jamie Foxx estava em seu jantar de aniversário quando alguém de outra mesa lançou um copo que o atingiu na boca. Ele precisou levar pontos e está em recuperação. A polícia foi acionada, e o caso está sendo investigado".

O ator, conhecido por papéis em filmes como Ray e Django Livre, comemorava seu aniversário de 57 anos no dia do incidente. As autoridades seguem apurando o caso.

