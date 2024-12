Eliezer revela o prejuízo de golpe que levou durante a internação de Ravi

Eliezer revelou nas redes sociais que foi vítima de um golpe aplicado por um funcionário de suas empresas em meio à internação de seu filho, Ravi.

O empresário e influenciador contou que o responsável aproveitou a distração causada pelo momento delicado da família para desviar R$ 15 mil. Segundo Eliezer, a descoberta ocorreu após uma oração pela saúde do filho, quando ele sentiu que uma música específica lhe enviava um sinal.

“Deus age, não manda recado e age rápido. Nesta semana descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro aproveitou toda essa situação e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as transações das três empresas”, relatou.

O influenciador destacou que tomou a decisão para preservar a identidade do envolvido e dar mais uma chance para reparar o prejuízo. Em um relato emocionado, ele reforçou a crença de que a descoberta foi um ato de providência divina. “Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta dela. Descobrimos e depois conto. Dei prazo para ela devolver. Tudo que Deus promete, ele cumpre”, completou.

Apesar do episódio, Eliezer e Viih Tube afirmaram que, no momento, estão priorizando o bem-estar de Ravi e não pretendem comentar mais sobre o caso. O casal, que viveu dias tensos durante a internação do filho, continua focado na recuperação do bebê e na resolução do problema financeiro de forma reservada.

