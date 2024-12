Nicole Kidman gera polêmica ao rir de jornalista durante estreia de filme

Nicole Kidman está no centro de uma polêmica após um incidente ocorrido na estreia do filme Babygirl, que aconteceu em Los Angeles na última quarta-feira. A atriz, que é a protagonista do longa, foi abordada por uma jornalista durante uma entrevista no tapete vermelho.

A repórter, que se identificou como parte do Pop Crave (um site de notícias sobre o mundo do entretenimento), fez a pergunta que gerou desconforto. Nicole pediu para que a jornalista repetisse o nome do site e, em seguida, encolheu os ombros, olhou para fora da câmera e riu, como se demonstrasse não reconhecer a plataforma.

O episódio gerou reações nas redes sociais, com alguns internautas considerando a atitude de Nicole como "rude", enquanto outros acharam que não havia motivo para polêmica, defendendo que a atriz apenas reagiu de forma descontraída.

Nicole Kidman stuns not knowing what Pop Crave is pic.twitter.com/3hDc7t3g3H — Erik Anderson (@awards_watch) December 15, 2024

