Eliezer compartilha experiência 'sobrenatural' durante internação de Ravi

Eliezer compartilhou nesta terça-feira (17) uma experiência que considera "sobrenatural" e profundamente transformadora, vivida enquanto seu filho Ravi, fruto de seu relacionamento com Viih Tube, estava internado. O recém-nascido, diagnosticado com enterocolite, recebeu alta no último sábado (14), mas o período de internação foi marcado por momentos de grande tensão e fé para Eliezer.

O quadro de saúde de Ravi se agravou no dia 2 de dezembro, o que fez Eliezer se apegar à fé em meio à angústia. Ele relembra que os médicos ficaram perplexos com os resultados dos exames, que pareciam não corresponder à condição clínica do bebê. "Os médicos olhavam os raios-X e diziam: 'Como esse exame chegou até nós?'. Clinicamente, o Ravi sempre esteve bem, mesmo depois de dois episódios de hemorragia, que não afetaram seus níveis de hemoglobina", relatou Eliezer.

Segundo o ex-BBB, os profissionais de saúde expressaram surpresa com a situação, pois casos semelhantes costumam resultar em complicações graves para o bebê. "Todos os médicos falavam: 'Não tem como'. Isso nos dava uma sensação de que Deus estava nos mostrando algo", contou Eliezer, visivelmente emocionado.

Em um momento que ele descreve como "milagroso", Eliezer afirmou que duas pneumatoses, que poderiam levar a complicações fatais, desapareceram após exames realizados no mesmo dia. Ele acredita que esses episódios foram sinais divinos que lhe deram força durante os momentos difíceis.

Em suas redes sociais, Eliezer também se abriu sobre como a experiência afetou sua visão de fé e espiritualidade. "Nunca acreditei em relatos sobrenaturais, sempre procurava uma explicação lógica para tudo", confessou. "Agora, sei que o que vivi foi Deus, e sou imensamente grato por Ele ter me escolhido para viver isso e por tudo o que fez pelo Ravi."

Ele ainda compartilhou um momento muito pessoal, dizendo que, durante esse período, aceitou Jesus em sua vida e começou a frequentar a igreja, o que marcou uma nova fase em sua jornada espiritual.

"Quero deixar claro que tudo o que vivemos me ensinou muito e me fez perceber que, sem Ele, não somos nada. Hoje, busco estar mais próximo de Deus", concluiu Eliezer.



4o mini