Ator Barry Keoghan exibe cicatriz após quase ficar sem braço

A cicatriz no braço de Barry Keoghan chamou a atenção durante as gravações de Crime 101 em Los Angeles, na última terça-feira. O ator, de 32 anos, usava um colete de couro que revelou a marca deixada por uma infecção bacteriana rara.

Keoghan, que é irlandês, contraiu fasceíte necrotizante há cerca de três anos, pouco antes de começar a filmar The Banshees of Inisherin. A condição, frequentemente chamada de "doença devoradora de carne", é causada por uma infecção em uma ferida e pode levar à morte dos tecidos moles do corpo.

Apesar do grave quadro, o ator conseguiu superar a doença sem a necessidade de amputação, embora tenha ficado com cicatrizes visíveis como lembrança dessa experiência.

Barry Keoghan displays the scars on his arm from life threatening battle with flesh-eating bug as he films dirt bike scenes for Crime 101 in LA

