Conan O'Brien faz homenagem aos pais que morreram na mesma semana

Conan O'Brien perdeu os pais com poucos dias de diferença na mesma semana. Casados por 66 anos, Thomas O'Brien, de 95 anos, faleceu em 9 de dezembro, e Ruth Reardon O'Brien, de 92, morreu no dia 12 do mesmo mês.

Nos obituários publicados pelo Globe e citados pela revista People, o humorista descreveu o pai como "um sonhador" e a mãe como "a realista". "Meu pai era o que dizia: 'Vou para o Peru com uma muda de roupa para tentar lançar um site para um hospital nas montanhas'", disse Conan, destacando que Thomas foi o primeiro diretor do departamento de doenças infecciosas no Brigham and Women’s Hospital.

Sobre a mãe, o apresentador a chamou de "icônica" e lembrou que ela "fazia todas as coisas de mãe" enquanto também se tornava "a segunda mulher sócia do escritório de advocacia Ropes & Gray".

