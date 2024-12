Influenciadora se pronuncia após ser acusada de trair marido tetraplégico

A influenciadora Vanessa Carvalho se pronunciou após a divulgação de um vídeo em que aparece supostamente traindo o marido, Alexandre Neto, que ficou tetraplégico após um acidente doméstico. Em nota, Vanessa afirmou que já estava separada antes do ocorrido e destacou os sacrifícios feitos por ela e sua família para cuidar dele nos últimos anos. Apesar das críticas, disse que continua oferecendo apoio a Alexandre e que o episódio foi um mal-entendido.

Leia a nota na íntegra

“Dei o meu melhor, fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudá-lo a avançar. Ainda o amo, mas agora preciso cuidar de mim e seguir em frente.

Desde o dia do acidente, que aconteceu apenas um mês após nosso casamento, vivi dias exaustivos. Tinha fé de que ele sairia daquele hospital com vida, e Deus atendeu nossas orações. Foram noites sem dormir, tirando e colocando na cadeira de rodas, levando ao médico, fazendo fisioterapia e cuidando de cada detalhe hospitalar. Tudo era feito por mim e pela minha família. A gente não vivia, apenas existia por ele. Antes não havia Instagram ou publicidade; vivíamos apenas com o dinheiro da Marinha, que nunca cobria metade das despesas. Todo o resto foi sustentado por mim e pela minha família, e isso permanece até hoje.

Eu amo o Alexandre e nunca vou esquecer o que vivemos e enfrentamos juntos. Espero que reconheçam tudo o que fiz por ele, continuo fazendo e vou seguir ajudando no que for possível. As pessoas julgam sem conhecer a realidade. Todos os dias mantenho contato com ele, minha família cuida dele, e eu acompanho de perto seu desenvolvimento. Graças a Deus, e aos esforços conjuntos, ele hoje está quase andando, é completamente lúcido e tem liberdade de escolha.

Sobre o vídeo da ‘traição’, é importante esclarecer: já estávamos separados. Reconheço que errei em não comunicar isso antes aos nossos seguidores e admiradores. O processo de separação começou cerca de um mês antes, mas adiamos contar por não saber como lidar com a situação publicamente. Isso resultou em mal-entendidos.

No dia em questão, ele estava na Argentina, realizando um sonho de assistir ao Botafogo jogar. Conseguimos proporcionar isso a ele graças às publicidades feitas no Instagram. Enquanto isso, eu, precisando espairecer, aceitei o convite de amigas para um passeio de navio. Estava à beira da depressão e quis me distrair. Após algumas bebidas, acabei ficando com uma pessoa. Não dei tanta importância, pois já estávamos separados. Contudo, o público não sabia disso, e a situação gerou interpretações equivocadas.

Espero que as pessoas não apaguem tudo o que construímos juntos até aqui.”

