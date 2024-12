Famosos que sofrem da doença de Parkinson - A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa que leva a vários sintomas neurológicos e relacionados à mobilidade. Causados pela perda de neurônios produtores de dopamina no cérebro, os primeiros sinais podem ser tão leves que muitas vezes passam despercebidos por muito tempo. Mas quando o distúrbio piora, os sintomas se tornam drasticamente mais perceptíveis. Com cerca de 10 milhões de casos em todo o mundo, o Parkinson afeta as vidas de pessoas de várias faixas etárias, incluindo famosos. O amado autor de novelas Manoel Carlos é mais uma vítima famosa dessa triste doença. Na galeria, conheça as figuras públicas que foram diagnosticadas com Parkinson e se aprofunde no diagnóstico do autor.

© Getty Images