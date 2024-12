Kate Middleton grava mensagem especial de Natal

Kate Middleton está gravando sua própria mensagem especial de Natal, informou a revista People.

A princesa de Gales fez uma introdução para o programa que transmitirá, no dia 24 de dezembro, o concerto de Natal organizado por ela, realizado no dia 6 de dezembro.

"As festas são um momento para desacelerar e refletir sobre as coisas mais importantes que nos conectam", disse Kate, citada pela publicação.

"É quando paramos e nos afastamos da pressão do dia a dia que encontramos espaço para viver com o coração aberto, com amor, bondade e perdão." Kate ainda afirmou: "O amor é o maior presente que podemos receber, não apenas no Natal, mas em todos os dias da nossa vida."

Leia Também: Chris Brown transforma o Allianz em balada pop R&B