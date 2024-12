Celebridades que morreram em 2024 e algumas você não sabia - A cada ano que passa, ficamos surpresos e consternados ao saber da morte de alguns dos maiores ícones da cultura, da música, do cinema, da televisão, do esporte, da moda e de outras áreas. Em 2024, estamos sendo confrontados mais uma vez com o ciclo natural da vida e suas tragédias naturais. Estamos quase no fim do ano e já nos despedimos de muitas celebridades queridas. Apesar de terem nos deixado, estas estrelas serão imortalizadas pelo seu impacto e legado deixados ao mundo. Clique na galeria para conhecer e relembrar os famosos que faleceram neste ano.

© <p>TV Globo/AgNews</p>